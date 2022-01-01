10 котелень у Луцьку відновили роботу
Сьогодні, 20:20
У Луцьку відновили надання послуг до Перинатального центру, а також роботу десяти котелень.
Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Зокрема, відновили роботу котельні на вулиці Новочерчицька, 1, Шевченка, 40, Гулака-Артемовського, 20, 8-го Березня, 3, Потапова, 10, Словацького, 12, Володимирська, 100, Вавілова, 6, Боженка, 32.
Подачу гарячої води від останньої буде відновлено завтра на ранок.
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Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».
Зокрема, відновили роботу котельні на вулиці Новочерчицька, 1, Шевченка, 40, Гулака-Артемовського, 20, 8-го Березня, 3, Потапова, 10, Словацького, 12, Володимирська, 100, Вавілова, 6, Боженка, 32.
Подачу гарячої води від останньої буде відновлено завтра на ранок.
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