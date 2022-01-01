10 котелень у Луцьку відновили роботу





Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».



Зокрема, відновили роботу котельні на вулиці Новочерчицька, 1, Шевченка, 40, Гулака-Артемовського, 20, 8-го Березня, 3, Потапова, 10, Словацького, 12, Володимирська, 100, Вавілова, 6, Боженка, 32.



Подачу гарячої води від останньої буде відновлено завтра на ранок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку відновили надання послуг до Перинатального центру, а також роботу десяти котелень.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».Зокрема, відновили роботу котельні на вулиці Новочерчицька, 1, Шевченка, 40, Гулака-Артемовського, 20, 8-го Березня, 3, Потапова, 10, Словацького, 12, Володимирська, 100, Вавілова, 6, Боженка, 32.Подачу гарячої води від останньої буде відновлено завтра на ранок.

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