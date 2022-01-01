ЗСУ відбили спроби росіян наступати біля Бахмуту

У неділю, 23 жовтня, українські військові не дали росіянам просунутися в Донецькій області, зокрема біля Бахмуту та Авдіївки. Також вони завдали шість результативних авіаударів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.За даними українського військового командування, українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.При цьому авіація Сил оборони протягом доби завдала 6 ударів. Підтверджено влучання по 6 районам зосередження озброєння та військової техніки ворога. Також підрозділи протиповітряної оборони збили дванадцять БПЛА Shahed-136.Українським військовим вдалося знищити військову техніку ворога, у тому числі РСЗВ "Ураган" і гаубиці Д-30.У той же час окупанти завдали 2 ракетних та 25 авіаційних ударів, здійснили близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогнюСитуація на окремих напрямках:на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін;на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ямполівка, Кам’янка та Білогорівка;на Бахмутському напрямку з танків та іншої техніки росіяни вели обстріл біля Бахмутського, Бахмуту, Кліщіївки, Озарянівки, Опитного, Соледару та Яковлівки;на Авдіївському та Запорізькому напрямках з танків та артилерії росіяни обстріляли територію нашої країни біля Авдіївки, Первомайського, Невельського, Водяного, Новомихайлівки, Мар’їнки, Пречистівки, Новосілки та Залізничного.на Південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії постраждали Нікополь та Іллінка Дніпропетровської області.