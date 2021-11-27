В Україні взимку очікують морозів до -25

Микола Кульбіда.



Як він розповів у коментарі



"Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго", - запевнив синоптик.



Також він заявив, що температурний режим взимку 2022/2023 буде трохи вищий за норму. Тож, зважаючи на це, тривалих похолодань не прогнозується.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ймовірність суворої зими в Україні із затяжними морозами мінімальна, заявляє директор УкргідрометцентруЯк він розповів у коментарі "24 каналу" , можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на сході."Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго", - запевнив синоптик.Також він заявив, що температурний режим взимку 2022/2023 буде трохи вищий за норму. Тож, зважаючи на це, тривалих похолодань не прогнозується.

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