В Україні взимку очікують морозів до -25
Сьогодні, 17:44
Ймовірність суворої зими в Україні із затяжними морозами мінімальна, заявляє директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.
Як він розповів у коментарі "24 каналу", можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на сході.
"Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго", - запевнив синоптик.
Також він заявив, що температурний режим взимку 2022/2023 буде трохи вищий за норму. Тож, зважаючи на це, тривалих похолодань не прогнозується.
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Як він розповів у коментарі "24 каналу", можливі дуже короткочасні періоди з морозами до -20 градусів на північному сході та -25 градусів на сході.
"Така ймовірність є. Але ці морози будуть короткочасні, вони не затримаються на довго", - запевнив синоптик.
Також він заявив, що температурний режим взимку 2022/2023 буде трохи вищий за норму. Тож, зважаючи на це, тривалих похолодань не прогнозується.
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