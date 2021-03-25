Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу
Сьогодні, 18:26
Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З-поміж переможниць – волинянка Тетяна Коб.
Про це повідомляє sportarena.com.
Волинська спортсменка Тетяна Коб у категорії до 52 кілограмів здолала Венеліну Поптолєву із Болгарії.
Українка Анастасія Ковальчук (до 54 кг) була сильнішою за Бояну Войкович із Чорногорії.
А Марія Ловчинська (категорія понад 81 кг) виграла бій у Айнур Рзаєвої з Азербайджану.
Ще одну медаль принесла українській команді Марія Бова у категорії до 63 кілограмів. Українка поступилася Сарі Амі Бродхерст з Ірландії та здобула срібну нагороду.
Чемпіонат Європи у Будві проходив з 14 по 22 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє sportarena.com.
Волинська спортсменка Тетяна Коб у категорії до 52 кілограмів здолала Венеліну Поптолєву із Болгарії.
Українка Анастасія Ковальчук (до 54 кг) була сильнішою за Бояну Войкович із Чорногорії.
А Марія Ловчинська (категорія понад 81 кг) виграла бій у Айнур Рзаєвої з Азербайджану.
Ще одну медаль принесла українській команді Марія Бова у категорії до 63 кілограмів. Українка поступилася Сарі Амі Бродхерст з Ірландії та здобула срібну нагороду.
Чемпіонат Європи у Будві проходив з 14 по 22 жовтня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу
Сьогодні, 18:26
В Україні взимку очікують морозів до -25
Сьогодні, 17:44
Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей
Сьогодні, 16:55
Під Львовом потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі
Сьогодні, 16:10
Рятувальники на Волині гасили 3 пожежі
Сьогодні, 15:20
Медіа