Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу

Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу
Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З-поміж переможниць – волинянка Тетяна Коб.

Про це повідомляє sportarena.com.

Волинська спортсменка Тетяна Коб у категорії до 52 кілограмів здолала Венеліну Поптолєву із Болгарії.

Українка Анастасія Ковальчук (до 54 кг) була сильнішою за Бояну Войкович із Чорногорії.

А Марія Ловчинська (категорія понад 81 кг) виграла бій у Айнур Рзаєвої з Азербайджану.

Ще одну медаль принесла українській команді Марія Бова у категорії до 63 кілограмів. Українка поступилася Сарі Амі Бродхерст з Ірландії та здобула срібну нагороду.

Чемпіонат Європи у Будві проходив з 14 по 22 жовтня.

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Теги: Коб, бокс, Ковель
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