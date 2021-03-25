Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу

Тетяна Коб.



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Волинська спортсменка Тетяна Коб у категорії до 52 кілограмів здолала Венеліну Поптолєву із Болгарії.



Українка Анастасія Ковальчук (до 54 кг) була сильнішою за Бояну Войкович із Чорногорії.



А Марія Ловчинська (категорія понад 81 кг) виграла бій у Айнур Рзаєвої з Азербайджану.



Ще одну медаль принесла українській команді Марія Бова у категорії до 63 кілограмів. Українка поступилася Сарі Амі Бродхерст з Ірландії та здобула срібну нагороду.



Чемпіонат Європи у Будві проходив з 14 по 22 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З-поміж переможниць – волинянкаПро це повідомляє sportarena.com. Волинська спортсменка Тетяна Коб у категорії до 52 кілограмів здолалаіз Болгарії.Українка(до 54 кг) була сильнішою заіз Чорногорії.(категорія понад 81 кг) виграла бій уз Азербайджану.Ще одну медаль принесла українській командіу категорії до 63 кілограмів. Українка поступиласяз Ірландії та здобула срібну нагороду.Чемпіонат Європи у Будві проходив з 14 по 22 жовтня.

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