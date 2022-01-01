Погода у Луцьку на завтра, 24 жовтня

У Луцьку протягом усього дня 24 жовтня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 15°С.Народний прогноз погоди: 24 жовтня вшановується пам'ять Пилипа, апостола від семидесяти. Якщо цього дня вранці випадав сніг, можна було очікувати студену зиму. Наші пращури казали: "Кичига і вороч (лопать водяного колеса) сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять" - з цього часу починали заготівлю борошна.