Погода у Луцьку на завтра, 24 жовтня

Погода у Луцьку на завтра, 24 жовтня
У Луцьку протягом усього дня 24 жовтня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 8°С до 15°С.

Народний прогноз погоди: 24 жовтня вшановується пам'ять Пилипа, апостола від семидесяти. Якщо цього дня вранці випадав сніг, можна було очікувати студену зиму. Наші пращури казали: "Кичига і вороч (лопать водяного колеса) сперечаються. Селяни на млин молоти зерно возять" - з цього часу починали заготівлю борошна.

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Теги: погода, Луцьк
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