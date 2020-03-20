Як працюватимуть школи та садочки Луцька

Як працюватимуть школи та садочки Луцька
Від завтра, 24 жовтня, школи та садочки Луцька працюватимуть у звичному режимі.

Про це сказав головний освітянин Луцька Віталій Бондар, повідомляє «12 канал».

Там, де передбачене очне чи змішане навчання, переходу на дистанційне не буде.

У Волинському національному університеті імені Лесі Українки на три дні запроваджують дистанційне навчання.


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Теги: школи, садочки, Луцьк
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