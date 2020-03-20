Як працюватимуть школи та садочки Луцька





Про це сказав головний освітянин Луцька Віталій Бондар, повідомляє



Там, де передбачене очне чи змішане навчання, переходу на дистанційне не буде.



У Волинському національному університеті імені Лесі Українки на три дні запроваджують дистанційне навчання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від завтра, 24 жовтня, школи та садочки Луцька працюватимуть у звичному режимі.Про це сказав головний освітянин Луцька, повідомляє «12 канал». Там, де передбачене очне чи змішане навчання, переходу на дистанційне не буде.У Волинському національному університеті імені Лесі Українки на три дні запроваджують дистанційне навчання.

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