Перемоги на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 22 жовтня

Сьогодні - день, коли Луцьк та Волинь оговтується від вчорашніх "прильотів" від рашистів і відновлює своє звичне життя. Ми з кожним днем розуміємо, що загартовуємося на ще сильнішу боротьбу, адже ми - найсильніша нація.Зараз нами захоплюється весь світ, а через трохи світ здригнеться від того, як буде падати російська "імперія" після нищівної поразки від мужніх українців.Нарешті всі отримали те, на що заслужили! Відтепер в Україні судом повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже "традиційно" атакували південь країни ударними дронами-камікадзе. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 ворожих дронів.Горить техніка і разом з нею - окупанти!Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 584 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,артилерійських систем – 1 667 (+14) од,РСЗВ – 374 (+1) од,засобів ППО ‒ 189 (+0) од,літаків – 270 (+0) од,гелікоптерів – 245 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),крилатих ракет ‒ 350 (+21),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.Металеві печі для військових виготовляє з дисків для автомобільних коліс автослюсар-волонтерПрацює чоловік на станції технічного обслуговування у Ковелі. На одну піч потрібно чотири диски та два дні роботи, – каже волонтер.Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З-поміж переможниць – волинянкаЗа даними українського військового командування, у неділю, 23 жовтня, українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.У Луцьку станом на вечір 23 жовтня відновили надання послуг до Перинатального центру, а також роботу десяти котелень.