Перемоги на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 22 жовтня
Сьогодні, 23:10
Сьогодні - день, коли Луцьк та Волинь оговтується від вчорашніх "прильотів" від рашистів і відновлює своє звичне життя. Ми з кожним днем розуміємо, що загартовуємося на ще сильнішу боротьбу, адже ми - найсильніша нація.
Зараз нами захоплюється весь світ, а через трохи світ здригнеться від того, як буде падати російська "імперія" після нищівної поразки від мужніх українців.
Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 23 жовтня:
В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій
Нарешті всі отримали те, на що заслужили! Відтепер в Україні судом повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.
За ніч ЗСУ збили армію дронів-камікадзе
У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже "традиційно" атакували південь країни ударними дронами-камікадзе. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 ворожих дронів.
ЗСУ знищили уже 67 470 окупантів
Горить техніка і разом з нею - окупанти!
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 584 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,
артилерійських систем – 1 667 (+14) од,
РСЗВ – 374 (+1) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 270 (+0) од,
гелікоптерів – 245 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
крилатих ракет ‒ 350 (+21),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.
У місті на Волині виготовляють «буржуйки» для військових
Металеві печі для військових виготовляє з дисків для автомобільних коліс автослюсар-волонтер Іван Булдаков. Працює чоловік на станції технічного обслуговування у Ковелі. На одну піч потрібно чотири диски та два дні роботи, – каже волонтер.
Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу
Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З-поміж переможниць – волинянка Тетяна Коб.
ЗСУ відбили спроби росіян наступати біля Бахмуту
За даними українського військового командування, у неділю, 23 жовтня, українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.
10 котелень у Луцьку відновили роботу
У Луцьку станом на вечір 23 жовтня відновили надання послуг до Перинатального центру, а також роботу десяти котелень.
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Зараз нами захоплюється весь світ, а через трохи світ здригнеться від того, як буде падати російська "імперія" після нищівної поразки від мужніх українців.
Тож, аби підтримувати бойовий дух і фокусувати вашу увагу на позитиві, традиційно нагадуємо про найкращі новини за цей день, 23 жовтня:
В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій
Нарешті всі отримали те, на що заслужили! Відтепер в Україні судом повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.
За ніч ЗСУ збили армію дронів-камікадзе
У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже "традиційно" атакували південь країни ударними дронами-камікадзе. Загалом сили та засоби протиповітряної оборони збили 16 ворожих дронів.
ЗСУ знищили уже 67 470 окупантів
Горить техніка і разом з нею - окупанти!
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 584 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,
артилерійських систем – 1 667 (+14) од,
РСЗВ – 374 (+1) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 270 (+0) од,
гелікоптерів – 245 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
крилатих ракет ‒ 350 (+21),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.
У місті на Волині виготовляють «буржуйки» для військових
Металеві печі для військових виготовляє з дисків для автомобільних коліс автослюсар-волонтер Іван Булдаков. Працює чоловік на станції технічного обслуговування у Ковелі. На одну піч потрібно чотири диски та два дні роботи, – каже волонтер.
Ковельчанка перемогла на чемпіонаті Європи з боксу
Україна здобула три золоті медалі на жіночому чемпіонаті Європи-2022 з боксу, який завершився у Чорногорії. З-поміж переможниць – волинянка Тетяна Коб.
ЗСУ відбили спроби росіян наступати біля Бахмуту
За даними українського військового командування, у неділю, 23 жовтня, українські захисники відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.
10 котелень у Луцьку відновили роботу
У Луцьку станом на вечір 23 жовтня відновили надання послуг до Перинатального центру, а також роботу десяти котелень.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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