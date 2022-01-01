За ніч ЗСУ збили армію дронів-камікадзе

За ніч ЗСУ збили армію дронів-камікадзе
У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже "традиційно" атакували південь країни ударними дронами-камікадзе.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищили 11 ворожих дронів, ще 3 "Shahed-136" збили інші підрозділи Сил оборони.

Іще 2 баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр".

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Теги: дрони-камікадзе, Миколаївщина
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