За ніч ЗСУ збили армію дронів-камікадзе





Про це інформують у Генштабі ЗСУ.



Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищили 11 ворожих дронів, ще 3 "Shahed-136" збили інші підрозділи Сил оборони.



Іще 2 баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 23 жовтня російські окупанти уже "традиційно" атакували південь країни ударними дронами-камікадзе.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Сили та засоби протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищили 11 ворожих дронів, ще 3 "Shahed-136" збили інші підрозділи Сил оборони.Іще 2 баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряного командування "Схід" та Повітряного командування "Центр".

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