Курс валют у Луцьку 23 жовтня

Курс валют у Луцьку 23 жовтня
21 жовтня готівковий курс долара становить 40.40, продають його за 40.55.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 38.80, а продають за – 39.09.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.00, а продають за 8,25.

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Теги: курс валют, Луцьк
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