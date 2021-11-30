Волинян просять допомогти у відновленні електроенергії
Сьогодні, 10:40
Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням світла у кожній домівці. Волинян просять максимально зменшити використання енергоємних електроприладів у пікові години навантаження з 07:00 до 11:00 та 18:00 до 23:00.
Про це кажуть у компанії.
"Просимо волинян мінімалізувати використання енергоємних електроприладів (обігрівачів, бойлерів, електроплит, мікрохвильовок, пральних і сушильних машин, електричних духових шаф, посудомийних машин, кондиціонерів, пилососів, електрочайників, кавоварок, прасок тощо)", - йдеться у повідомленні.
Представників бізнесу Волині просять обмежити підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів, це також значно зменшить навантаження у мережах.
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Про це кажуть у компанії.
"Просимо волинян мінімалізувати використання енергоємних електроприладів (обігрівачів, бойлерів, електроплит, мікрохвильовок, пральних і сушильних машин, електричних духових шаф, посудомийних машин, кондиціонерів, пилососів, електрочайників, кавоварок, прасок тощо)", - йдеться у повідомленні.
Представників бізнесу Волині просять обмежити підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів, це також значно зменшить навантаження у мережах.
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