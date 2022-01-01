У місті на Волині виготовляють «буржуйки» для військових

Іван Булдаков. Працює чоловік на станції технічного обслуговування у Ковелі.



Про те, як створює "буржуйки" Іван Булдаков розповів



На одну піч потрібно чотири диски та два дні роботи, – каже волонтер.



Ще зі строкової служби, – каже Іван Булдаков, – пам’ятає наскільки важливо, повернувшись з наряду, мати можливість посушити одяг. Тому разом з товаришами та однодумцями вирішили робити печі. Кожну з них випалюють.



Конструкцію, – розповідає помічник Івана Булдакова та волонтер Ігор Коцюбчик, – побачили в інтернеті, її доопрацювали, піч зробили мобільною, прикріпивши до неї коліщатка. Вага однієї – 30-40 кілограмів.



Завіси до дверцят печі роблять з деталей автомобільних амортизаторів. Ігор Коцюбчик розповідає: "буржуйка" майже на 90% виготовляється із вторинної сировини від автомобілів. Матеріали дають знайомі та небайдужі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Металеві печі для військових виготовляє з дисків для автомобільних коліс автослюсар-волонтерПрацює чоловік на станції технічного обслуговування у Ковелі.Про те, як створює "буржуйки" Іван Булдаков розповів Суспільному На одну піч потрібно чотири диски та два дні роботи, – каже волонтер.Ще зі строкової служби, – каже Іван Булдаков, – пам’ятає наскільки важливо, повернувшись з наряду, мати можливість посушити одяг. Тому разом з товаришами та однодумцями вирішили робити печі. Кожну з них випалюють.Конструкцію, – розповідає помічник Івана Булдакова та волонтер Ігор Коцюбчик, – побачили в інтернеті, її доопрацювали, піч зробили мобільною, прикріпивши до неї коліщатка. Вага однієї – 30-40 кілограмів.Завіси до дверцят печі роблять з деталей автомобільних амортизаторів. Ігор Коцюбчик розповідає: "буржуйка" майже на 90% виготовляється із вторинної сировини від автомобілів. Матеріали дають знайомі та небайдужі.

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