«Мотор Січ» продавала двигуни для російських вертольотів. ФОТО

В’ячеславу Богуслаєву оголосили про підозру за двома статтями – колабораційна діяльність і пособництво державі агресору.



Про це повідомили в СБУ.



«Співробітники Служби безпеки



Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку АТ «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.



За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ.



Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.



Отриману продукцію ворог використовував для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»; КА-52 «Алігатор»; Мі-28Н «Нічний мисливець».



Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів українськими захисниками.



«Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин», – зазначається у коментарі силовиків.



Під час розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затриманому президенту АТ «Мотор Січ»оголосили про підозру за двома статтями – колабораційна діяльність і пособництво державі агресору.Про це повідомили в СБУ.«Співробітники Служби безпеки затримали президента АТ «Мотор Січ» та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства. Їм оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ст. 111-2 (пособництво державі агресору)», – йдеться у дописі.Затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку АТ «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.За матеріалами слідства, до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для ЗС РФ.Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора.Отриману продукцію ворог використовував для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН «Сапсан»; КА-52 «Алігатор»; Мі-28Н «Нічний мисливець».Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів українськими захисниками.«Для обходу встановлених обмежень на торгівлю з РФ організатори схеми використовували підконтрольні комерційні структури у трьох країнах Близького Сходу, Європи і Східної Азії. Саме ці компанії відправляли «замовлення» українському виробнику нібито для потреб зарубіжної сторони. Проте після одержання військової продукції «посередники» переправляли її до Росії. Також ворог використовував своїх іноземних спільників для ремонту та обслуговування власної авіатехніки з використанням українських запчастин», – зазначається у коментарі силовиків.Під час розслідування співробітники Служби безпеки встановили всіх організаторів оборудок, задокументували їх злочинні дії та проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

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