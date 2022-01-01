Білорусь закрила доступ до відео з камер на дорогах

Білорусь закрила доступ до відео з камер на дорогах
У Білорусі вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України повністю закрили доступ до відео з камер відеоспостережень на дорогах країни.

Про це інформує білоруський Telegram-канал "Флагшток", пише ТСН.

Як виявилося, картинка з камерами оновлювалася 1 раз і показала оцінку стану дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Від початку доступ до камер здійснювався через сайт, проте після 24 лютого ця функція була відключена.

Крім того, за даними видання, на останньому погодному сервісі, який показував картинку з основних автомагістралей Білорусі, доступ до камер зник 20 жовтня.

Як зауважується, за понад місяць до початку повномасштабного вторгнення РФ до України Держприкордонкомітет Білорусі також прибирав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів — тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.

У Білорусі привозять понтонні мости і тренуються частини забезпечення, в тому числі військові медики. Паралельно з цим в Литві оголошені військові навчання "Залізний вовк", а в Польщі проходять навчання "Пума".

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Теги: Білорусь, камери на дорогах, війська
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