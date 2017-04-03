В Енергодарі вибухнув готель «Аліса», в якому жили російські окупанти та колаборанти
Сьогодні, 14:09
В Енергодарі Запорізької області зранку 23 жовтня був «приліт» у місцевий готель, який полюбляли використовувати окупанти та колаборанти.
Про це в телеграмі написав мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов.
«Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти», – йдеться в дописі.
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Про це в телеграмі написав мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов.
«Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти», – йдеться в дописі.
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