В Енергодарі вибухнув готель «Аліса», в якому жили російські окупанти та колаборанти





Про це в телеграмі Дмитро Орлов.



«Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти», – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Енергодарі Запорізької області зранку 23 жовтня був «приліт» у місцевий готель, який полюбляли використовувати окупанти та колаборанти.Про це в телеграмі написав мер окупованого Енергодара«Зранку неділі в Енергодарі знову було гучно. Повідомляють про приліт в готель «Аліса» і пошкодження закладу. Чи є постраждалі внаслідок цього обстрілу, наразі не відомо. Але точно можна сказати, що цей готель полюбляли використовувати окупанти та колаборанти», – йдеться в дописі.

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