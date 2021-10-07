У Луцьку спіймали п'яного водія-росіянина. ВІДЕО





Про це



У ніч з 22 на 23 жовтня в одному з дворів на просп. Соборності в Луцьку патруль помітив автомобіль «Пежо» з харківською реєстрацією, якій намагався припаркуватись.



Помітивши патруль, водій автомобіля різко прискорився та намагався виїхати з двору на проспект, проте йому перекрили виїзд, аби перевірити документи. Від водія відчувався різкий запах алкоголю, тож на місце події викликали поліцію, яка оформила на чоловіка матеріали за статтею 130 КУпАП.



Під час спілкування, водій повідомив, що він – етнічний росіянин, народився в Челябінській області. І йому нелегко усвідомлювати, що росіяни, його друзі дитинства, розпочали війну. Сам же він ходив у військкомат, проте через бронхіт його не взяли. Та під час розмови з'ясувалося, що він моряк і хотів оформити дозвіл на виїзд за кордон, для чого й звернувся у військкомат. Але там замість дозволу на виїзд видали повістку на медогляд.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час дії комендантської години зловили п'яного водія, який, зі слів самого керманича, виявився етнічним росіянином і збирається йти воювати за Україну.Про це йдеться на фейсбук-сторінці патрульного формування «Дефендер».У ніч з 22 на 23 жовтня в одному з дворів на просп. Соборності в Луцьку патруль помітив автомобіль «Пежо» з харківською реєстрацією, якій намагався припаркуватись.Помітивши патруль, водій автомобіля різко прискорився та намагався виїхати з двору на проспект, проте йому перекрили виїзд, аби перевірити документи. Від водія відчувався різкий запах алкоголю, тож на місце події викликали поліцію, яка оформила на чоловіка матеріали за статтею 130 КУпАП.Під час спілкування, водій повідомив, що він – етнічний росіянин, народився в Челябінській області. І йому нелегко усвідомлювати, що росіяни, його друзі дитинства, розпочали війну. Сам же він ходив у військкомат, проте через бронхіт його не взяли. Та під час розмови з'ясувалося, що він моряк і хотів оформити дозвіл на виїзд за кордон, для чого й звернувся у військкомат. Але там замість дозволу на виїзд видали повістку на медогляд.

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