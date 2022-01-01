Рятувальники на Волині гасили 3 пожежі





Про це повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.



Крім того, в приватному житловому секторі у Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену порушеннями правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби на території Волинської області трапилося 3 пожежі. 2 - спричинені ракетними обстрілами на об'єктах критичної інфраструктури у Луцьку та Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.Крім того, в приватному житловому секторі у Камінь-Каширському районі рятувальники ліквідували пожежу, спричинену порушеннями правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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