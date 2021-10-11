Під Львовом потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі

Під Львовом потяг зіткнувся з автомобілем: є загиблі
Під Львовом 23 жовтня швидкий потяг зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще двоє поранено.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Як повідомляється, аварія сталася після опівночі у с. Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. До моменту прибуття рятувальників до місця події з'ясувалося, що в автомобілі знаходяться затиснуті люди.

За допомогою спецобладнання рятувальники вивільнили травмованих водія та пасажира та передали медикам. Медики госпіталізували постраждалих у тяжкому стані до реанімаційного відділення 8-ї міської клінічної лікарні Львова. Також рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували із автомобіля двох загиблих.

До ліквідації наслідків ДТП залучили 6 осіб особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Причини та обставини аварії з'ясовуються правоохоронними органами.

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Теги: Львівщина, потяг, ДТП, жертви
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