Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей
Сьогодні, 16:55
Вранці російські окупанти знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.
Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.
Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.
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