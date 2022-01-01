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Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей

Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей
Вранці російські окупанти знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.

Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.




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Теги: Нікополь, обстріли, Росія
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