Росіяни обстріляли Нікополь: поранені п’ятеро людей





Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.



"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.



За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.



Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці російські окупанти знову вдарили по Нікопольському району Дніпропетровської області.Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА"Ранком росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Накрили вогнем Нікополь", - зазначив він.За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранені п’ятеро людей. "Двоє з них їхали у машині, коли поряд з автівкою розірвався російський снаряд…", - уточнив Резніченко.Крім цього, у місті розбиті будинки, дитячий садок та кілька приватних підприємств.

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