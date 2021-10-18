На Волині водій злетів з дороги і врізався в дерево
Сьогодні, 13:32
Сьогодні, 23 жовтня, у селищі міського типу Торчин трапилася ДТП: водій Renault не дотримався безпечної швидкості та не був уважним під час керування, щоб мати змогу контролювати рух авто.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Внаслідок чого 37-річний водій з’їхав з дороги в кювет та здійснив зіткнення з деревом. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Внаслідок чого 37-річний водій з’їхав з дороги в кювет та здійснив зіткнення з деревом. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень.
На винуватця дорожньо-транспортної пригоди патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
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