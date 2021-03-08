Яка наразі ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині

Яка наразі ситуація із електропостачанням у Луцьку та на Волині
В області протягом усієї ночі тривали роботи ремонтних бригад «Волиньобленерго». Станом на зараз в області відновили електропостачання 91 тисячі споживачів. Використовуються всі можливі резервні схеми живлення.

Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Частково без електропостачання залишаються місто Луцьк, Ковель, Луківська та Головненська територіальні громади Ковельського району.

У деяких містах спостерігається знижений рівень напруги. Можлива почергова подача живленням деяким споживачам.


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Теги: електропостачання, Луцьк, Волинь
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