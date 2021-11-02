Ексвласника «Мотор Січі» Богуслаєва затримали за підозрою в держзраді

В'ячеслава Богуслаєва.



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Директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики і зараз під конвоєм везуть до Києва.



В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.



Крім того, Богуслаєва також підозрюють у роботі на російські спецслужби.



У помешканні Богуслаєва провели обшуки, після чого його затримали. Однак бізнесмен та екснардеп не захотів відчиняти двері правоохоронцям, через що їх довелося виламувати.



Відповідно до чинного законодавства, Богуслаєву може загрожувати довічне ув'язнення за колабораціонізм та державну зраду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Силовики затримали ексвласника "Мотор Січ"Про це пише 24 канал. Директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики і зараз під конвоєм везуть до Києва.В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він співпрацював із Росією та надавав ворогу запчастини до літаків та гелікоптерів, якими окупанти атакують Україну.Крім того, Богуслаєва також підозрюють у роботі на російські спецслужби.У помешканні Богуслаєва провели обшуки, після чого його затримали. Однак бізнесмен та екснардеп не захотів відчиняти двері правоохоронцям, через що їх довелося виламувати.Відповідно до чинного законодавства, Богуслаєву може загрожувати довічне ув'язнення за колабораціонізм та державну зраду.

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