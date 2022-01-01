23 жовтня на Волині: гортаючи календар
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23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору Андрія Ольхового (на фото).
За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні, 23 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії, які на початку IV ст. стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Максиміліана.
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За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.
Сьогодні, 23 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії, які на початку IV ст. стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Максиміліана.
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