23 жовтня на Волині: гортаючи календар

Андрія Ольхового (на фото).



За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.



Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.



Сьогодні, 23 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії, які на початку IV ст. стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Максиміліана.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору(на фото).За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Сьогодні, 23 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії, які на початку IV ст. стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Максиміліана.

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