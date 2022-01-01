23 жовтня на Волині: гортаючи календар

23 жовтня на Волині: гортаючи календар
23 жовтня день народження у волонтера, голови правління ГО "Автомайдан України", технічного директора Луцькавтодору Андрія Ольхового (на фото).

За православним календарем 23 жовтня іменини відзначають Андрій, Антоній, Кирило, Павло, Сергій, Степан і Яків.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.

Сьогодні, 23 жовтня, віряни вшановують пам'ять мучеників Євлампія і Євлампії, які на початку IV ст. стали жертвами переслідувань християн в роки правління римського імператора Максиміліана.

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Теги: День народження, Луцьк
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22 жовтень, 23:15
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