У старій частині Луцька утворилося провалля глибиною у кілька метрів

У старій частині Луцька утворилося провалля глибиною у кілька метрів
На пішохідній зоній на ділянці між Кафедральний Собором Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку та Будинком Косачів утворилося провалля.

Про це повідомив науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк на своїй сторінці у Facebook.

Провал, що найімовірніше утворився внаслідок минулих затяжних дощів, має форму перевернутого гриба глибиною більше 3 метрів, пустоти, в яких прослідковується наявність цегляних конструкцій, засвідчено з глибини в 1 метр в діаметрі 2,5-3 метри від місця провалу.

Зараз місце провалу закрите та обгороджене.
У старій частині Луцька утворилося провалля глибиною у кілька метрів

У понеділок, 24 жовтня, Волинська археологічна експедиція приступає до термінового дослідження знахідки з метою з’ясування чи провал є на місці інженерних мереж чи має місце археологічна складова.

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Теги: Луцьк, провалля
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