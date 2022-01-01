Світло завжди перемагає темряву: добрі новини від ВолиньPost за 22 жовтня

Сьогодні – ще один складний день, для Волині – у тому числі. Зараз у багатьох домівках немає світла через ракетні обстріли.Хоча ні, там немає електроенергії. А світло є у кожному з нас, бо ми – нація світла. І ми обов’язково здолаємо темряву.А поки пригадаємо про добрі новини 23 жовтня:Розпочнемо ізЗбройні сили знищили за добу 320 окупантів, а з початку агресії кількість вбитих загарбників сягнула 67 070 військових.Про це повідомляє Генштаб у Facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.10 орієнтовно склали:‒ особового складу ‒ близько 67070 (+320) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 2579 (+6) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 5266 (+8) од,‒ артилерійських систем – 1653 (+5) од,‒ РСЗВ – 373 (+1) од,‒ засобів ППО ‒ 189 (+0) од,‒ літаків – 270 (+1) од,‒ гелікоптерів – 243 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1341 (+16),‒ крилатих ракет ‒ 329 (+0),‒ кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 4021 (+15) од,‒ спеціальної техніки ‒ 148 (+1).Вранці в суботу Росія атакувала Україну крилатими ракетами Х-101 та "Калібр": 18 із 33 збила протиповітряна оборона.Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ."22 жовтня о 7.00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури в різних областях держави.Ворог атакував щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).Крім того, рашисти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Усього – 16 пусків", - йдеться у повідомленні.Інформують також, що в зонах відповідальності повітряного командування "Південь", повітряного командування "Центр", повітряного командування "Захід" Повітряних сил ЗС України авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 5 КР "Калібр".Життя триває! У час, коли на Ковель летіли російські ракети, тут народився ще один українець!Це поки, швидше, новина із рубрики "було б добре". Сподіваємося, так і станеться.У Верховній Раді пропонують визнати Білорусь тимчасово окупованою Росією, а також вигнати з ООН.Відповідну постанову подав народний депутат, голова МДО "За демократичну Білорусь"разом з іншими колегами.Про це він написав у своїх соцмережах.Депутати звертаються до міжнародного співтовариства з проханням визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Росією, а також позбавити уряд Лукашенка міжнародної правосуб'єктності. Це означає припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях, таких як ООН.Також народні обранці пропонують синхронізувати санкції щодо росії та Білорусі як окупованої території та усунути можливість обходу росією санкцій через Білорусь та використання цієї країни як офшорної зони."Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!", – написав Гончаренко.а поточну добу, 22 жовтня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів.Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.Військовослужбовці ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки й один склад боєприпасів ворога.За уточненою інформацією, внаслідок ударів Сил оборони протягом останніх днів підтверджено ураження живої сили й техніки противника в Запорізькій області. Це приблизно 200 військовослужбовців загиблими та понад 150 — пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.