Сили оборони відбили атаки окупантів на Донеччині: де атакували росіяни

За поточну добу, 22 жовтня, підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмут, Озарянівка та Одрадівка Донецької області.Про це повідомив Генштаб ЗСУ.Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 10 ударів.Підтверджено ураження 9 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції зенітного ракетного комплексу ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер.Військовослужбовці ракетних військ та артилерії вразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки й один склад боєприпасів ворога.За уточненою інформацією, внаслідок ударів Сил оборони протягом останніх днів підтверджено ураження живої сили й техніки противника в Запорізькій області. Це приблизно 200 військовослужбовців загиблими та понад 150 — пораненими. Також знищено склад боєприпасів і 10 одиниць озброєння та військової техніки.Упродовж 22 жовтня окупанти завдали 40 ракетних ударів та запустили 16 ударних БПЛА іранського виробництва Shahed-136. 20 крилатих ракет та 11 БПЛА нашим захисникам вдалося збити.Ворожих ударів зазнали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури Волинської, Рівненської, Харківської, Хмельницької, Кіровоградської, Черкаської, Запорізької, Одеської та Миколаївської областей.Вогонь відкривали на таких напрямках:на— з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Бачівськ, Старикове, Гудове, Атинське, Басівка та Юнаківка Сумської області;на— з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Мала Вовча, Красне Перше, Берестове та Кам’янка Харківської області;на— з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Зеленопілля, Кліщіївка та Майорськ;на— з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Веселого, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського;на— з артилерії в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Дорожнянка, Степногірськ та Оріхів Запорізької області й Добра Надія на Дніпропетровщині. Також ракетного удару завдали по місту Нікополь;навогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів поряд із лінією зіткнення.