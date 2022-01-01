Якою буде погода у Луцьку завтра, 23 жовтня

Якою буде погода у Луцьку завтра, 23 жовтня
З ранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами, сонце, щоправда, інколи із них визиратиме.

Температура повітря протягом доби 23 жовтня, згідно із даними сайту Sinoptik.ua, становитиме від 10 до 15 градусів тепла.

Нічний сильний дощ припиниться ще до ранку. Вдень розпочнеться знову, щоправда з меншою інтенсивністю, та повинен закінчитися до приходу вечора.

Найближчими днями синоптики серйозного холоду не прогнозують.

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Теги: погода, прогноз
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