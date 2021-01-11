Що таке тест на спадковий рак молочної залози і до чого тут Анджеліна Джолі: пояснення волинського мамолога

Спадковий рак молочної залози або генетична схильність до раку молочної залози пов’язані з мутаціями в генах, відповідальних за певні механізми, що стримують розвиток раку в організмі.Наявність мутацій у генах BRCA1 та BRCA2 значно підвищує ризик раку молочної залози, ризик раку яєчників у жінок, а також деяких інших видів раку.Про це розповів хірург-мамолог Волинського обласного медичного центру онкологіїЗа його словами, для того, аби визначити, чи має жінка спадкову схильність до розвитку раку молочної залози, їй потрібно пройти генетичний тест на мутацію генів BRCA 1 та 2.Онколог пригадав приклад акторки Анджеліни Джолі: вона втратила матір через рак грудей, тому вирішила пройти тестування на ген BRCA. Після виявлення спадкового гена Анджеліна Джолі видалила молочні залози, щоб мінімізувати ймовірність появи злоякісної пухлини.Дослідження спадкової схильності до розвитку раку молочної залози, пояснює Юрій Романішин, рекомендують робити всім пацієнтам, які відповідають критеріям підвищеного ризику розвитку хвороби: виявлено спадкову мутацію у кровного родича, хтось у сім'ї хворів на рак молочної залози, особливо - у ранньому віці.Але наразі такі дослідження – «біла пляма» української медицини.«В українських лабораторіях такі дослідження коштують приблизно 11 500 гривень. Тому дуже мало хто наважується на це просто для того, аби знати, є у них ця мутація чи немає. А покази для цього обстеження є у багатьох. Якщо у мами рак молочної залози – дочці вже потрібне обстеження на генну мутацію. Ми завжди пропонуємо, кажемо про цю можливість, але лише одиниці обстежуються», – розповідає мамолог.Річ у тім, що держава поки не фінансує ці дороговартісні обстеження, хоча це могло б суттєво знизити смертність від раку молочної залози, який щороку забирає життя понад пів мільйона жінок.