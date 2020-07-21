Повідомили, у якому стані перебуває травмований після російського обстрілу у Луцьку. ВІДЕО

Повідомили, у якому стані перебуває травмований після російського обстрілу у Луцьку. ВІДЕО
Чоловіка, який 22 жовтня травмувався у Луцьку під час ракетного обстрілу, ушпиталили в один з медзакладів обласного центру.

Про це Суспільному розповів фельдшер швидкої Василь Самусь.

Бригади екстреної медичної допомоги прибули на місце влучання одразу після виклику. Зі слів фельдшера, травмований – працівник обстріляного енергетичного об'єкта.

«У нього були опікові ураження 1-2 ступеню. Травмовані кисті та голова. Був у свідомості», – зазначив фельдшер. З місця події працівника доставили в медзаклад для надання допомоги.


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Теги: Луцьк, обстріли
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