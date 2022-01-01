Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів

Збитки енергоінфраструктури сягають мільярдів доларів
Внаслідок ракетних обстрілів і дронових атак постраждало майже 40% енергетичної інфраструктури країни. Проте це не означає, що постраждалі енергоблоки припинили роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра енергетики України Германа Галущенко Reuters.

Ударів російських агресорів з 10 жовтня зазнала щонайменше половина теплових генеруючих потужностей України, втрачено 4000 МВт. “Мушу вам сказати, що це… як мінімум половина потужності теплової генерації, навіть більше», — сказав Галущенко, окреслюючи масштаби збитків.

Проте за словами очільника Міненерго, вихід з кризи є. Один з варіантів - імпорт електроенергії, причому деякі трейдери вже почали перемовини з постачальниками.

Днями генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко озвучив суму збитків на теплоелектростанціях компанії. Лише за три дні з 10 по 13 жовтня вони сягнули 400 млн грн.

Війська РФ продовжують атакувати критичну інфраструктуру, через що в Україні запровадили тотальну економію світла. Обстріли двічі відбулися і на Волині.

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Теги: енергоносії, Росія, Україна, обстріли
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