Скільки ракет і дронів збили українські захисники 22 жовтня

Скільки ракет і дронів збили українські захисники 22 жовтня
ЗСУ нині збивають більшість ворожих ракет і дронів. Глава держави зазначив, що поки немає технічної можливості знищувати 100% повітряних цілей окупантів, але із часом Україна "поступово прийде до цього".

Про це розповів президент Володимир Зеленський.

"Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби (22 жовтня - ред.) збито 20 ракет - "Калібрів" і Х-101, також більше 10 іранських "Шахедів", - вказав Зеленський.

Президент також подякував нашим воїнам - винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр" та мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя людей й збережену інфраструктуру України.


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Теги: ракети, дрони, ЗСУ, збивають
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