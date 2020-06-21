Скільки ракет і дронів збили українські захисники 22 жовтня
Сьогодні, 04:01
ЗСУ нині збивають більшість ворожих ракет і дронів. Глава держави зазначив, що поки немає технічної можливості знищувати 100% повітряних цілей окупантів, але із часом Україна "поступово прийде до цього".
Про це розповів президент Володимир Зеленський.
"Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби (22 жовтня - ред.) збито 20 ракет - "Калібрів" і Х-101, також більше 10 іранських "Шахедів", - вказав Зеленський.
Президент також подякував нашим воїнам - винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр" та мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя людей й збережену інфраструктуру України.
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Про це розповів президент Володимир Зеленський.
"Непогані результати демонструють і наші Повітряні сили. Вже зараз більшість крилатих ракет, більшість дронів збиваємо. Тільки за першу половину цієї доби (22 жовтня - ред.) збито 20 ракет - "Калібрів" і Х-101, також більше 10 іранських "Шахедів", - вказав Зеленський.
Президент також подякував нашим воїнам - винищувачам і зенітникам повітряних командувань "Захід", "Південь" і "Центр" та мобільним вогневим групам усіх Сил оборони за врятовані життя людей й збережену інфраструктуру України.
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