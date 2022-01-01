В Україні остаточно заборонили 12 проросійських партій





Про це



Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України відхилив апеляційну скаргу «Соціалістичної партії України» і, таким чином, остаточно заборонив її діяльність у нашій країні.



Відтепер в Україні повністю заборонена діяльність вже 12 проросійських політсил.



Рішення про заборону функціонування «Соціалістичної партії України» прийняте на підставі указу Президента та рішення РНБО. В їх основі – докази деструктивної діяльності партії, зібрані у межах реагування СБУ на загрози національній безпеці.



Йдеться передусім про демонстративну підтримку та популяризацію агресивної антиукраїнської політики Росії як на рівні керівництва, так і «звичайних» членів цього партійного об’єднання.



«Таким чином ця політична сила поповнила список заборонених раніше проросійських політичних партій, серед яких: «Опозиційний блок», «Соціалісти», партія «Справедливості та розвитку», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», «Ліва опозиція», «Партія Шарія», «Союз лівих сил», «Опозиційна платформа – За життя» та «Прогресивна соціалістична партія України», – йдеться в повідомленні.



У ході слідчо-оперативних дій доведено, що представники цих політичних сил брали безпосередню участь у:



- встановленні окупаційного режиму на захоплених рф територіях України;

- організації та проведенні на цих територіях фейкових «референдумів».



Від початку широкомасштабного вторгнення РФ за фактами діяльності їх функціонерів слідчі СБУ:



- розпочали понад 80 досудових розслідувань, у тому числі щодо депутатів рад різного рівня;

- у межах цих проваджень оголосили 37 підозр.



Окремі фігуранти цих проваджень переховуються від правосуддя, у тому числі на території РФ.

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