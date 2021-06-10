Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка скоїв самогубство

Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка скоїв самогубство
Правоохоронці розслідують провадження за фактом смерті ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев’юка, який помер 21 жовтня від вогнепального поранення.

Основна версія - самогубство, повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Укрінформу.

"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", - зазначила вона.

За її словами, інформація про подію надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.

Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.

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Теги: Віктор Огнев’юк, ректор, Київ, смерть
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