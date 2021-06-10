Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка скоїв самогубство

Віктора Огнев’юка, який помер 21 жовтня від вогнепального поранення.



Основна версія - самогубство, повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі



"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", - зазначила вона.



За її словами, інформація про подію надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.



Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розслідують провадження за фактом смерті ректора Київського університету імені Бориса Грінченкаякий помер 21 жовтня від вогнепального поранення.Основна версія - самогубство, повідомила речниця поліції Київщиниу коментарі Укрінформу "Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", - зазначила вона.За її словами, інформація про подію надійшла до поліції близької 10-ї години 21 жовтня. Смерть Огнев’юка наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.

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