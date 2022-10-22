Навіщо окупанти перекидають техніку до Білорусі та назад до РФ

Навіщо окупанти перекидають техніку до Білорусі та назад до РФ
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, навіщо Росія перекидає техніку із Білорусі і везе її туди.

Про це пишуть Факти.

"Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє Росія: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось, один із глядачів написав: “Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну", – каже Жданов.

За словами експерта, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії.

"Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і він має можливість завантажувати підприємства, давати робочі місця, платити зарплату. Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть перекидати ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область", – сказав Олег Жданов.

Експерт додав, що в Білорусі, ймовірна, наразі стоїть новіша техніка, оскільки там зі складів там знімають радянські Т-72А, Т-80, а в Російській Федерації знімають Т-62, бо Т-72, ймовірно, уже не лишилося.

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Теги: Білорусь, Росія, техніка
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