Навіщо окупанти перекидають техніку до Білорусі та назад до РФ

Олег Жданов пояснив, навіщо Росія перекидає техніку із Білорусі і везе її туди.



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"Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє Росія: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось, один із глядачів написав: “Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну", – каже Жданов.



За словами експерта, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії.



"Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і він має можливість завантажувати підприємства, давати робочі місця, платити зарплату. Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть перекидати ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область", – сказав Олег Жданов.



Експерт додав, що в Білорусі, ймовірна, наразі стоїть новіша техніка, оскільки там зі складів там знімають радянські Т-72А, Т-80, а в Російській Федерації знімають Т-62, бо Т-72, ймовірно, уже не лишилося.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовий експертпояснив, навіщо Росія перекидає техніку із Білорусі і везе її туди.Про це пишуть Факти "Я вчора сказав, що нелогічно вчиняє Росія: із Білорусі техніку вивозить і до Білорусі техніку везе. Так ось, один із глядачів написав: “Та все просто. У Білорусі збереглися заводи, тому товариш Путін везе Лукашенку техніку, той її знімає зі зберігання на запчастини, модернізує та везе товаришу Путіну", – каже Жданов.За словами експерта, у Білорусі є можливість завантажувати підприємства, щоб модернізувати техніку Росії."Лукашенко зберіг виробничу базу Радянського Союзу і він має можливість завантажувати підприємства, давати робочі місця, платити зарплату. Росія все це оплачує. У Росії грошей навалом, вони можуть перекидати ешелони сюди-туди з Далекого Сходу в Білорусь, з Білорусі в Краснодарський край або Ростовську область", – сказав Олег Жданов.Експерт додав, що в Білорусі, ймовірна, наразі стоїть новіша техніка, оскільки там зі складів там знімають радянські Т-72А, Т-80, а в Російській Федерації знімають Т-62, бо Т-72, ймовірно, уже не лишилося.

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