ЗСУ знищили уже 67 470 окупантів

ЗСУ знищили уже 67 470 окупантів
За минулу добу Збройні сили знищили 400 окупантів, 2 ворожих гелікоптера, 21 крилату ракету та 20 безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2 584 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,
артилерійських систем – 1 667 (+14) од,
РСЗВ – 374 (+1) од,
засобів ППО ‒ 189 (+0) од,
літаків – 270 (+0) од,
гелікоптерів – 245 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
крилатих ракет ‒ 350 (+21),
кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,
спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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