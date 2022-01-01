ЗСУ знищили уже 67 470 окупантів





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 584 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,

артилерійських систем – 1 667 (+14) од,

РСЗВ – 374 (+1) од,

засобів ППО ‒ 189 (+0) од,

літаків – 270 (+0) од,

гелікоптерів – 245 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),

крилатих ракет ‒ 350 (+21),

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,

спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Збройні сили знищили 400 окупантів, 2 ворожих гелікоптера, 21 крилату ракету та 20 безпілотників.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,танків ‒ 2 584 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 5 284 (+18) од,артилерійських систем – 1 667 (+14) од,РСЗВ – 374 (+1) од,засобів ППО ‒ 189 (+0) од,літаків – 270 (+0) од,гелікоптерів – 245 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),крилатих ракет ‒ 350 (+21),кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4 039 (+18) од,спеціальної техніки ‒ 148 (+0) од.

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