24 жовтня на Волині: гортаючи календар

24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Олександр Мишковець (на фото).

Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.

Іменини 24 жовтня відзначають ті, кого звати Зінаїда та Пилип.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

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Теги: День народження, Луцьк
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