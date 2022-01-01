24 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Цього дня день народження святкує директор луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького Олександр Мишковець (на фото).
Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.
Іменини 24 жовтня відзначають ті, кого звати Зінаїда та Пилип.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
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Також день народження сьогодні відзначають екс-депутат Луцької міської ради Катерина Приступа та ексзаступник Ковельського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ігор Прокопів.
Іменини 24 жовтня відзначають ті, кого звати Зінаїда та Пилип.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
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