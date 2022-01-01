Українцям розсилають електронні листи зі шкідливою програмою RomCom

Українцям розсилають електронні листи зі шкідливою програмою RomCom
Українцям розсилають електронні листи зі шкідливим забезпеченням від імені структур сектору безпеки і оборони.

Про це в телеграмі повідомляє Держспецзв’язку.

“Фахівці урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA (https://cert.gov.ua/) 21 жовтня виявили факт розповсюдження електронних листів начебто від імені пресслужби Генштабу ЗСУ. У повідомленнях містилося посилання на завантаження “наказу”, перейшовши за яким, жертва потрапляла на сторінку з повідомленням про необхідність оновлення програмного забезпечення (PDF Reader). Натискання на кнопку “Завантаження” призводить до завантаження шкідливої програми RomCom”, – йдеться в повідомленні.

Після аналізу шкідливої активності фахівці зробили висновок, що вона пов’язана з діяльністю групи Tropical Scorpius (Unit42) aka UNC2596 (Mandiant), яка відповідальна за розповсюдження шкідливого ПЗ Cuba Ransomware.

21 жовтня сили безпеки та оборони України зафіксували небезпечні розсилання електронних листів і повідомлень у месенджери не тільки нібито від імені пресслужби Генштабу ЗСУ, а й Служби безпеки України. Не виключено, що подібні повідомлення можуть надходити і нібито від імені інших органів, які забезпечують захист держави.

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Теги: електронны листи, хакери
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