Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії
Сьогодні, 03:03
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що не балотуватиметься на посаду лідерів консерваторів, а потім та на посаду прем'єра.
Про це пише ВВС.
За його словами, його підтримало 102 депутати, але лише 57 публічно заявили про це. Він зрозумів, що країні та Консервативній партії потрібна єдність, щоб успішно керувати.
Політик зазначив, що балотуватися нині "буде просто неправильно", оскільки "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної політсили у парламенті".
"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.
Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії претендують два кандидати - колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише ВВС.
За його словами, його підтримало 102 депутати, але лише 57 публічно заявили про це. Він зрозумів, що країні та Консервативній партії потрібна єдність, щоб успішно керувати.
Політик зазначив, що балотуватися нині "буде просто неправильно", оскільки "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної політсили у парламенті".
"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.
Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії претендують два кандидати - колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії
Сьогодні, 03:03
У місті на Волині тиждень не працюватимуть заклади освіти
Сьогодні, 00:50
24 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Перемоги на фронті та у спорті: добрі новини від ВолиньPost за 22 жовтня
23 жовтень, 23:10
Медіа