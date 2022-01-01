Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії

Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії
Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що не балотуватиметься на посаду лідерів консерваторів, а потім та на посаду прем'єра.

Про це пише ВВС.

За його словами, його підтримало 102 депутати, але лише 57 публічно заявили про це. Він зрозумів, що країні та Консервативній партії потрібна єдність, щоб успішно керувати.

Політик зазначив, що балотуватися нині "буде просто неправильно", оскільки "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної політсили у парламенті".

"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.

Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії претендують два кандидати - колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.


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Теги: Борис Джонсон, Велика Британія
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