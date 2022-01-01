Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії

Борис Джонсон оголосив, що не балотуватиметься на посаду лідерів консерваторів, а потім та на посаду прем'єра.



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За його словами, його підтримало 102 депутати, але лише 57 публічно заявили про це. Він зрозумів, що країні та Консервативній партії потрібна єдність, щоб успішно керувати.



Політик зазначив, що балотуватися нині "буде просто неправильно", оскільки "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної політсили у парламенті".



"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.



Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії претендують два кандидати - колишній міністр фінансів Ріші Сунак і лідерка Палати громад Пенні Мордонт.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній прем'єр-міністр Великобританіїоголосив, що не балотуватиметься на посаду лідерів консерваторів, а потім та на посаду прем'єра.Про це пише ВВС За його словами, його підтримало 102 депутати, але лише 57 публічно заявили про це. Він зрозумів, що країні та Консервативній партії потрібна єдність, щоб успішно керувати.Політик зазначив, що балотуватися нині "буде просто неправильно", оскільки "не можна ефективно керувати урядом, якщо не маєш об'єднаної політсили у парламенті"."Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.Таким чином, офіційно на посаду лідера Консервативної партії претендують два кандидати - колишній міністр фінансіві лідерка Палати громад

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