Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник
Сьогодні, 06:00
Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.
Про це інформує МВС України.
"Нацгвардійці "приземлили" ворожий розвідувальний безпілотник в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Як додають у МВС, бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово знищували розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.
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Про це інформує МВС України.
"Нацгвардійці "приземлили" ворожий розвідувальний безпілотник в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.
Як додають у МВС, бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово знищували розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.
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