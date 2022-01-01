Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник

Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник
Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.

Про це інформує МВС України.

"Нацгвардійці "приземлили" ворожий розвідувальний безпілотник в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Як додають у МВС, бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово знищували розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.


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Теги: НГУ, розвідувальний безпілотник, Росія, Донеччина
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