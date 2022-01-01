Бійці Нацгвардії збили російський розвідувальний безпілотник

Бійці Нацгвардії збили ворожий розвідувальний безпілотник на Донбасі. Це не перший подібний випадок, до цього ці ж бійці "приземлили" ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.Про це інформує МВС України."Нацгвардійці "приземлили" ворожий розвідувальний безпілотник в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.Як додають у МВС, бійці Дніпровської бригади Нацгвардії неодноразово знищували розвідувальні й ударні дрони окупантів також на Харківському і Луганському напрямках.