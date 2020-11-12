Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО

Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО
Морпіх з Волині із позивним "Базука" розробляє безпілотники на південному напрямку України.

До повномасштабного вторгнення працював інженером, здобуті знання, розповів чоловік Суспільному, нині знадобилася на службі.

Після 24-го лютого 33-річний чоловік пішов у добровольче формування тероборони, далі в ЗСУ. Військовослужбовець розповідає, що має п'ятьох дітей та не підлягав обов'язковій мобілізації, про те каже: "серцем відчув, що має боронити Україну".
Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО

Військовий досвід набувався під час повномасштабного вторгнення за допомогою іноземних інструкторів із країн Європи, – каже морпіх. Свої інженерні знання знадобилися у розробці безпілотників. За власними схемами та кресленнями виготовив таких вже три.
Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО

"Мій безпілотник, фактично, трішки більший за дрон, по ціновій політиці, але підіймає він десять кілограмів і летить на 60-70 кілометрів. Модель легка в обслуговуванні, легко можна замінити будь-яку деталь у польових умовах", – говорить "Базука".

У своєму військовому підрозділі він один із Волині, – каже морпіх. Розповідає: вдома буває зрідка. Зараз багато замовлень від армійців, тому працює без вихідних і свят. Найбільше, – говорить, – сумує за дітьми та дружиною.


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Теги: Базука, безпілотники, морпіх, Волинь
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