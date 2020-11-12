Морпіх з Волині розробляє безпілотники. ФОТО. ВІДЕО

"Базука" розробляє безпілотники на південному напрямку України.



До повномасштабного вторгнення працював інженером, здобуті знання, розповів чоловік



Після 24-го лютого 33-річний чоловік пішов у добровольче формування тероборони, далі в ЗСУ. Військовослужбовець розповідає, що має п'ятьох дітей та не підлягав обов'язковій мобілізації, про те каже: "серцем відчув, що має боронити Україну".



Військовий досвід набувався під час повномасштабного вторгнення за допомогою іноземних інструкторів із країн Європи, – каже морпіх. Свої інженерні знання знадобилися у розробці безпілотників. За власними схемами та кресленнями виготовив таких вже три.



"Мій безпілотник, фактично, трішки більший за дрон, по ціновій політиці, але підіймає він десять кілограмів і летить на 60-70 кілометрів. Модель легка в обслуговуванні, легко можна замінити будь-яку деталь у польових умовах", – говорить "Базука".



У своєму військовому підрозділі він один із Волині, – каже морпіх. Розповідає: вдома буває зрідка. Зараз багато замовлень від армійців, тому працює без вихідних і свят. Найбільше, – говорить, – сумує за дітьми та дружиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Морпіх з Волині із позивнимрозробляє безпілотники на південному напрямку України.До повномасштабного вторгнення працював інженером, здобуті знання, розповів чоловік Суспільному , нині знадобилася на службі.Після 24-го лютого 33-річний чоловік пішов у добровольче формування тероборони, далі в ЗСУ. Військовослужбовець розповідає, що має п'ятьох дітей та не підлягав обов'язковій мобілізації, про те каже: "серцем відчув, що має боронити Україну".Військовий досвід набувався під час повномасштабного вторгнення за допомогою іноземних інструкторів із країн Європи, – каже морпіх. Свої інженерні знання знадобилися у розробці безпілотників. За власними схемами та кресленнями виготовив таких вже три."Мій безпілотник, фактично, трішки більший за дрон, по ціновій політиці, але підіймає він десять кілограмів і летить на 60-70 кілометрів. Модель легка в обслуговуванні, легко можна замінити будь-яку деталь у польових умовах", – говорить "Базука".У своєму військовому підрозділі він один із Волині, – каже морпіх. Розповідає: вдома буває зрідка. Зараз багато замовлень від армійців, тому працює без вихідних і свят. Найбільше, – говорить, – сумує за дітьми та дружиною.

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