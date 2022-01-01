Курс валют у Луцьку 24 жовтня





Про це повідомляє



Євро купують за 38.78, а продають за – 39.05.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,23.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24 жовтня готівковий курс долара становить 40.35, продають його за 40.52.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 38.78, а продають за – 39.05.Щодо польського злотого, то його купують за 8.05, а продають за 8,23.

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