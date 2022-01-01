Чи вистачить в Україні газу на зиму





Про це Денис Шмигаль у Facebook.



За його словами, опалювальний сезон в країні розпочався, попри постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, у більшості міст вже почали вмикати теплоенергію.



У газосховищах зараз зберігається 14,2 мільярдів кубів газу.



«Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – зазначив Шмигаль.



Нагадаємо, синоптики



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У сховищах України наразі зберігається достатня кількість газу, щоб пережити зиму.Про це розповів прем’єр-міністру Facebook.За його словами, опалювальний сезон в країні розпочався, попри постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, у більшості міст вже почали вмикати теплоенергію.У газосховищах зараз зберігається 14,2 мільярдів кубів газу.«Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – зазначив Шмигаль.Нагадаємо, синоптики в Україні взимку очікують морозів до -25.

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