Чи вистачить в Україні газу на зиму

Чи вистачить в Україні газу на зиму
У сховищах України наразі зберігається достатня кількість газу, щоб пережити зиму.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

За його словами, опалювальний сезон в країні розпочався, попри постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, у більшості міст вже почали вмикати теплоенергію.

У газосховищах зараз зберігається 14,2 мільярдів кубів газу.

«Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, синоптики в Україні взимку очікують морозів до -25.

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Теги: газ, Україна, зима
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