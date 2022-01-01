Чи вистачить в Україні газу на зиму
Сьогодні, 07:15
У сховищах України наразі зберігається достатня кількість газу, щоб пережити зиму.
Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
За його словами, опалювальний сезон в країні розпочався, попри постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, у більшості міст вже почали вмикати теплоенергію.
У газосховищах зараз зберігається 14,2 мільярдів кубів газу.
«Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, синоптики в Україні взимку очікують морозів до -25.
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Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.
За його словами, опалювальний сезон в країні розпочався, попри постійні обстріли російських окупантів. Зокрема, у більшості міст вже почали вмикати теплоенергію.
У газосховищах зараз зберігається 14,2 мільярдів кубів газу.
«Цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму», – зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, синоптики в Україні взимку очікують морозів до -25.
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