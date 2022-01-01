Telegram запустить текстове розшифрування відеоповідомлень

Telegram запустить текстове розшифрування відеоповідомлень
У Telegram може з'явитися функція текстового розшифрування відеоповідомлень. Вона уже доступна у beta-версії Telegram для Android.

Про це пише Internet.ua.

Після запису відеоповідомлення під ним буде з'являтися розшифрований текст із відео.

Однак функція доступна не для всіх користувачів, а лише для тих, хто передплатив Telegram Premium.

Коли саме нову функцію Telegram запусять повноцінно, не повідомляють.

Нагадаємо, платна версія Telegram в Україні з'явилася у червні цього року. Натепер передплата Telegram Premium для України становить $2,99, хоча нещодавно послуга коштувала $5,99 на місяць. Користувачі Telegram Premium мають спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч зі своїм ім'ям. Також вони можуть користуватися спеціальними стикерами та реакціями, можуть розшифровувати голосові повідомлення та змінювати іконки програми на ексклюзивні.

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Теги: Телеграм, розшифрування повідомлень
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