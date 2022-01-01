Telegram запустить текстове розшифрування відеоповідомлень





Про це пише



Після запису відеоповідомлення під ним буде з'являтися розшифрований текст із відео.



Однак функція доступна не для всіх користувачів, а лише для тих, хто передплатив Telegram Premium.



Коли саме нову функцію Telegram запусять повноцінно, не повідомляють.



Нагадаємо, платна версія Telegram в Україні з'явилася у червні цього року. Натепер передплата Telegram Premium для України становить $2,99, хоча нещодавно послуга коштувала $5,99 на місяць. Користувачі Telegram Premium мають спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч зі своїм ім'ям. Також вони можуть користуватися спеціальними стикерами та реакціями, можуть розшифровувати голосові повідомлення та змінювати іконки програми на ексклюзивні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Telegram може з'явитися функція текстового розшифрування відеоповідомлень. Вона уже доступна у beta-версії Telegram для Android.Про це пише Internet.ua. Після запису відеоповідомлення під ним буде з'являтися розшифрований текст із відео.Однак функція доступна не для всіх користувачів, а лише для тих, хто передплатив Telegram Premium.Коли саме нову функцію Telegram запусять повноцінно, не повідомляють.Нагадаємо, платна версія Telegram в Україні з'явилася у червні цього року. Натепер передплата Telegram Premium для України становить $2,99, хоча нещодавно послуга коштувала $5,99 на місяць. Користувачі Telegram Premium мають спеціальний бейдж у вигляді зірки поруч зі своїм ім'ям. Також вони можуть користуватися спеціальними стикерами та реакціями, можуть розшифровувати голосові повідомлення та змінювати іконки програми на ексклюзивні.

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