У місті на Волині тиждень не працюватимуть заклади освіти





Про це розповіла Лідія Заславська.



Також з понеділка в Ковелі не працюватимуть дитсадки і заклади позашкільної освіти.



"Хотілося б в очному форматі, щоб діти могли зустрічатися, спілкуватися. Але, виходимо із ситуації, як можемо. Зараз перш за все – здоров’я і життя дітей. Через те оголошено канікули на цілий тиждень", – зазначила Лідія Заславська.



У Луцьку ж ухвалили рішення не призупиняти освітній процес, – розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через відсутність електропостачання в більшій частині Ковельської громади міська рада ухвалила рішення – на тиждень скасувати навчання у школах.Про це розповіла Суспільному головна спеціалістка відділу освіти міськрадиТакож з понеділка в Ковелі не працюватимуть дитсадки і заклади позашкільної освіти."Хотілося б в очному форматі, щоб діти могли зустрічатися, спілкуватися. Але, виходимо із ситуації, як можемо. Зараз перш за все – здоров’я і життя дітей. Через те оголошено канікули на цілий тиждень", – зазначила Лідія Заславська.У Луцьку ж ухвалили рішення не призупиняти освітній процес, – розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З його слів, 24 жовтня усі заклади освіти Луцької громади продовжать роботу у звичному режимі . Освітяни сподіваються що енергетики встигнуть до кінця дня, 23 жовтня, відновити електропостачання в усіх частинах міста.

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