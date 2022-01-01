Зеленський не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін

Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20, який проходитиме у листопаді в Індонезії, якщо там буде президент РФ Володимир Путін.



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На брифінгу у Києві Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не стежить за участю інших членів "двадцятки":



"Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме".



Глава держави додав, що Україна готується до майбутнього саміту.



Він нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до саміту.



"У будь-якому разі, ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося", - уточнив Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українине братиме участі у саміті G20, який проходитиме у листопаді в Індонезії, якщо там буде президент РФПро це пише УНІАН На брифінгу у Києві Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не стежить за участю інших членів "двадцятки":"Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме".Глава держави додав, що Україна готується до майбутнього саміту.Він нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до саміту."У будь-якому разі, ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося", - уточнив Зеленський.

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