Зеленський не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін

Зеленський не братиме участі у саміті G20, якщо там буде Путін
Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у саміті G20, який проходитиме у листопаді в Індонезії, якщо там буде президент РФ Володимир Путін.

Про це пише УНІАН.

На брифінгу у Києві Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що не стежить за участю інших членів "двадцятки":

"Позиція моя особиста та України була у тому, що якщо лідер РФ братиме участь, то Україна не братиме".

Глава держави додав, що Україна готується до майбутнього саміту.

Він нагадав, що сьогодні обговорив із президентом Індонезії підготовку до саміту.

"У будь-якому разі, ми сьогодні знову були запрошені. Ще подивимося, кілька днів залишилося", - уточнив Зеленський.

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Теги: Путін, саміт, Зеленський
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