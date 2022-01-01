Росія обстріляла Миколаївський порт: знищили 17 тисяч тонн олії





Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.



Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів.



"Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.



Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - написав Ніколенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тисяч тонн соняшникової олії на суму 26 млн. доларів США.Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ УкраїниІнший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів."Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни Росії проти України.Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств", - написав Ніколенко.

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