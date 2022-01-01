Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО

Олександра Охріменка.



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"Шановні бойові друзі, артилеристи, ви бережете кров піхоти. Ви – наша нищівна сила, наша гордість і міць! Вітаю вас зі святом, бажаю, аби всі ваші цілі було уражено, сил і терпіння для здобуття Перемоги! Героям Слава!" - сказав Охріменко.



Командир бригади вручив воїнам-артилеристам Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії, схвалення, Відзнаки артилериста, цінні подарунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артилеристи 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з нагоди професійного свята, Дня ракетних військ і артилерії, приймали вітання та нагороди від командираПро це йдеться на сторінці бригади."Шановні бойові друзі, артилеристи, ви бережете кров піхоти. Ви – наша нищівна сила, наша гордість і міць! Вітаю вас зі святом, бажаю, аби всі ваші цілі було уражено, сил і терпіння для здобуття Перемоги! Героям Слава!" - сказав Охріменко.Командир бригади вручив воїнам-артилеристам Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії, схвалення, Відзнаки артилериста, цінні подарунки.

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