Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО

Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристи 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з нагоди професійного свята, Дня ракетних військ і артилерії, приймали вітання та нагороди від командира Олександра Охріменка.

Про це йдеться на сторінці бригади.

"Шановні бойові друзі, артилеристи, ви бережете кров піхоти. Ви – наша нищівна сила, наша гордість і міць! Вітаю вас зі святом, бажаю, аби всі ваші цілі було уражено, сил і терпіння для здобуття Перемоги! Героям Слава!" - сказав Охріменко.
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО

Командир бригади вручив воїнам-артилеристам Відзнаки командира 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії, схвалення, Відзнаки артилериста, цінні подарунки.
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО
Артилеристів Князівської бригади привітали з професійним святом. ФОТО


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Теги: артилеристи, 14 ОМБр, вітання
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