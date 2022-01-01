Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція

Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Наближаються традиційні новорічні та різдвяні свята. Волинські поліцейські цілодобово нестимуть службу та слідкуватимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

«Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки і спокою громадян. Також поліцейські будуть максимально присутні на тих територіях, які тривалий час перебуватимуть без електропостачання», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.

Нагадуємо волинянам про те, що в області діє комендантська година, і на свята її ніхто не скасовує. Відповідно, перебувати на вулицях і в громадських місцях з 24 до 5 години буде заборонено.

Громадян просять утриматись від використання в новорічну ніч феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів, адже це заборонено.

"Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно", - йдеться у повідомленні поліції.

Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності, відповідно до законодавства.


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Теги: Волинь, поліція, свята
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