Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



«Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки і спокою громадян. Також поліцейські будуть максимально присутні на тих територіях, які тривалий час перебуватимуть без електропостачання», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.



Нагадуємо волинянам про те, що



Громадян просять утриматись від використання в новорічну ніч феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів, адже це заборонено.



"Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно", - йдеться у повідомленні поліції.



Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності, відповідно до законодавства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наближаються традиційні новорічні та різдвяні свята. Волинські поліцейські цілодобово нестимуть службу та слідкуватимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.«Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки і спокою громадян. Також поліцейські будуть максимально присутні на тих територіях, які тривалий час перебуватимуть без електропостачання», - зазначив начальник ГУНП у Волинській областіНагадуємо волинянам про те, що в області діє комендантська година, і на свята її ніхто не скасовує . Відповідно, перебувати на вулицях і в громадських місцях з 24 до 5 години буде заборонено.Громадян просять утриматись від використання в новорічну ніч феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів, адже це заборонено."Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно", - йдеться у повідомленні поліції.Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності, відповідно до законодавства.

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