Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 11:40
Наближаються традиційні новорічні та різдвяні свята. Волинські поліцейські цілодобово нестимуть службу та слідкуватимуть за дотриманням встановлених вимог і правил, передбачених правовим режимом воєнного стану.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
«Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки і спокою громадян. Також поліцейські будуть максимально присутні на тих територіях, які тривалий час перебуватимуть без електропостачання», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Нагадуємо волинянам про те, що в області діє комендантська година, і на свята її ніхто не скасовує. Відповідно, перебувати на вулицях і в громадських місцях з 24 до 5 години буде заборонено.
Громадян просять утриматись від використання в новорічну ніч феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів, адже це заборонено.
"Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно", - йдеться у повідомленні поліції.
Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності, відповідно до законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
«Кількість нарядів поліції буде збільшена задля безпеки і спокою громадян. Також поліцейські будуть максимально присутні на тих територіях, які тривалий час перебуватимуть без електропостачання», - зазначив начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко.
Нагадуємо волинянам про те, що в області діє комендантська година, і на свята її ніхто не скасовує. Відповідно, перебувати на вулицях і в громадських місцях з 24 до 5 години буде заборонено.
Громадян просять утриматись від використання в новорічну ніч феєрверків, петард, салютів та інших піротехнічних засобів, адже це заборонено.
"Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати, в нашій державі триває війна, щоденно гинуть люди: як військові, так і цивільні, щодня ми ховаємо наших захисників, тому просимо всіх поводитись пристойно", - йдеться у повідомленні поліції.
Порушників комендантської години та тих, хто ігноруватиме заборону на використання піротехніки в новорічну ніч, притягуватимуть до адміністративної відповідальності, відповідно до законодавства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Новорічні свята: як працюватиме волинська поліція
Сьогодні, 11:40
Як працюватимуть «Нова Пошта» та «Укрпошта» на свята
Сьогодні, 11:26
Луцький суд – серед найбільш завантажених в Україні
Сьогодні, 11:12
Медіа