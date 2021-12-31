Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік
Сьогодні, 10:12
Комендантська година почала діяти в Україні разом із воєнним станом, що був впроваджений з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого. Тривалість обмежень змінювалася в залежності від ситуації у кожному окремому регіоні.
Чи зможуть українці вийти на вулицю у новорічну ніч та які обмеження діятимуть в областях - пише РБК-Україна.
На Волині комендантська година в Новорічну ніч триватиме з 00:00 до 05:00.
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у новорічну ніч.
При цьому Рада оборони ще збирається обговорити це питання. Зазначимо, що наразі комендантська година в області діє з 00:00 до 05:00.
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Чи зможуть українці вийти на вулицю у новорічну ніч та які обмеження діятимуть в областях - пише РБК-Україна.
На Волині комендантська година в Новорічну ніч триватиме з 00:00 до 05:00.
Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у новорічну ніч.
При цьому Рада оборони ще збирається обговорити це питання. Зазначимо, що наразі комендантська година в області діє з 00:00 до 05:00.
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