Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік

Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік
Комендантська година почала діяти в Україні разом із воєнним станом, що був впроваджений з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого. Тривалість обмежень змінювалася в залежності від ситуації у кожному окремому регіоні.

Чи зможуть українці вийти на вулицю у новорічну ніч та які обмеження діятимуть в областях - пише РБК-Україна.

На Волині комендантська година в Новорічну ніч триватиме з 00:00 до 05:00.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у новорічну ніч.

При цьому Рада оборони ще збирається обговорити це питання. Зазначимо, що наразі комендантська година в області діє з 00:00 до 05:00.


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Теги: Новий рік, Волинь, коменданстька година
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