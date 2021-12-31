Як на Волині діятиме комендантська година на Новий рік





Чи зможуть українці вийти на вулицю у новорічну ніч та які обмеження діятимуть в областях - пише



На Волині комендантська година в Новорічну ніч триватиме з 00:00 до 05:00.



Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у новорічну ніч.



При цьому Рада оборони ще збирається обговорити це питання. Зазначимо, що наразі комендантська година в області діє з 00:00 до 05:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Комендантська година почала діяти в Україні разом із воєнним станом, що був впроваджений з початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого. Тривалість обмежень змінювалася в залежності від ситуації у кожному окремому регіоні.Чи зможуть українці вийти на вулицю у новорічну ніч та які обмеження діятимуть в областях - пише РБК-Україна. На Волині комендантська година в Новорічну ніч триватимеГолова Рівненської ОВАповідомив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у новорічну ніч.При цьому Рада оборони ще збирається обговорити це питання. Зазначимо, що наразі комендантська година в області діє з 00:00 до 05:00.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію