Розшукують лучанина, який пішов з дому на початку грудня

Біліченка Сергія Віталійовича, 18 червня 1992 року народження.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На початку грудня чоловік пішов з дому та не повернувся. Де перебуває чоловік – невідомо.



Його прикмети: на вигляд 30 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.



Одягнений: куртка темного кольору з емблемою «Puma», спортивні штани сірого кольору «Nike», чорні кросівки.



Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановлюють місцезнаходження зниклого 30-річного лучанина18 червня 1992 року народження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На початку грудня чоловік пішов з дому та не повернувся. Де перебуває чоловік – невідомо.на вигляд 30 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.куртка темного кольору з емблемою «Puma», спортивні штани сірого кольору «Nike», чорні кросівки.Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102.

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