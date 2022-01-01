Розшукують лучанина, який пішов з дому на початку грудня

Розшукують лучанина, який пішов з дому на початку грудня
Поліцейські встановлюють місцезнаходження зниклого 30-річного лучанина Біліченка Сергія Віталійовича, 18 червня 1992 року народження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На початку грудня чоловік пішов з дому та не повернувся. Де перебуває чоловік – невідомо.

Його прикмети: на вигляд 30 років, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся темне, очі карі.

Одягнений: куртка темного кольору з емблемою «Puma», спортивні штани сірого кольору «Nike», чорні кросівки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про зниклого чоловіка просять зателефонувати до поліції за номерами: 0332-24-22-95, 0664194912, 0950856052 або 102.

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Теги: розшук, поліція, лучанин
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