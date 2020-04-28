Водій Tesla зніс стовп з камерою фіксації швидкості на трасі Львів-Луцьк

Водій Tesla зніс стовп з камерою фіксації швидкості на трасі Львів-Луцьк
У неділю, 18 грудня, на трасі Львів-Луцьк у селі Ременів на Львівщині 38-річний водій автомобіля Tesla Model S на швидкості зніс бетонну електроопору, на якій встановлена камера автоматичної фіксації швидкості та порушень ПДР.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася у неділю близько 10:45 на дорозі Львів-Луцьк у Ременові. 38-річний водій з міста Кам’янка-Бузька не впорався з керуванням та в’їхав в електроопору, на якій встановлено камеру фіксації швидкості руху. Обмеження швидкості на цій ділянці траси становить 50 км/год.

Унаслідок ДТП електроопора впала на автомобіль, Tesla зазнала суттєвих пошкоджень. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій був тверезий, він не постраждав. На місці працюють правоохоронці, встановлюють всі обставини ДТП та покарання для водія.

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Теги: ДТП, Львів, Луцьк
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Коментарі 1
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Ще всі обставини ДТП не встановили, а вже воді карати хочуть. Зима. Сніг. Лід. Та занести машину може і на швидкості 30км/год. Дорогу чистити треба.
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